ГУП "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в 2019 году увеличило производство вина на 33,3% по сравнению с 2018 годом - до 20 млн бутылок.

"В 2018 году - 15 млн бутылок, в 2019-м - 20 млн бутылок произведено и продано. Планы на 2020 год - не снижать объемы производства и продаж", - сообщил "Интерфаксу" представитель объединения.

Показатели соответствуют ранее озвученным прогнозам предприятия. "Мы, по данным на 19 декабря, отгрузили уже 19 млн 300 тыс. бутылок, планируем до 31 декабря выйти на круглую, красивую цифру в 20 млн", - заявляла журналистам генеральный директор предприятия Янина Павленко.

Собеседник агентства сообщил также, что в конце прошлого года предприятие закупило оборудование для автоматизированной укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции. Его сейчас устанавливают в цехе розлива.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс га заняты виноградниками. После аннексии Крыма Россией Совет министров передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года вернуло Массандру в собственность оккупированного Крыма. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Массандра" после этого сменила статус с ФГУП на ГУП, сейчас 100% уставного капитала винзавода принадлежат Минсельхозу оккупированного Крыма.

Оккупационные власти Крыма ранее заявляли о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.