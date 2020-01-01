Строящийся по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) нефтяной танкер получит название "Академик Хошбахт Юсифзаде".

Соответствующее решение было принято президентом Азербайждана Ильхамом Алиевым, отмечается в сообщении ASCO от 17 января, передает sudostroenie.info.

Строящееся на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard судно будет названо в связи с 90-летием первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, выдающегося учёного-геолога, академика Хошбахта Юсифзаде.

Отметим, в декабре 2019 года корабелы Baku Shipyard сдали заказчику головной танкер "Лачин" (Lacin). Судно построено по проекту RST12C "Морского Инженерного Бюро".

Фото: Baku Shipyard