На 24 января на Средне-Невском судостроительном заводе запланирована церемония спуска на воду очередного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в мероприятии примут участие представители Главкомата ВМФ России, пишет flotprom.ru.

Тральщик "Яков Баляев" заложили в декабре 2017 года. Он должен был стать пятым кораблем в серии проекта 12700 (шифр "Александрит") после "Александра Обухова", "Ивана Антонова", "Георгия Курбатова" и "Владимира Емельянова". Однако введение в строй пострадавшего в 2016 году от пожара "Георгия Курбатова" все еще откладывается и "Яков Баляев", скорее всего, станет четвертым "Александритом", переданным ВМФ России.

Сейчас на борту "Якова Баляева" завершены работы по формированию корпуса и насыщению системами и механизмами. После спуска на воду специалисты СНСЗ установят надстройку тральщика, выполнят монтаж общекорабельных систем, башенно-мачтового устройства и антенного оборудования, после чего сдаточная команда приступит к выполнению программы швартовных испытаний.

Экипаж корабля сейчас проходит подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Композитные тральщики проекта 12700 с водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера.

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.