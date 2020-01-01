В Крым нет желающих работать в Единой дежурно-диспетчерской службе

16:00 17.01.2020   Крым

Минимальная штатная численность сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) соответствует требованиям ГОСТ только в трех муниципальных образованиях оккупированного Крыма. 

Об этом сообщила пресс-служба МЧС оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«На сегодняшний день требованиям ГОСТ по минимальной штатной численности ЕДДС соответствуют только три муниципальных образования: Джанкой, Красноперекопский и Нижнегорский районы. В связи с этим, главам администраций муниципальных образований было дано поручение главы республики о приведении штатной численности ЕДДС в соответствие с ГОСТ до 1 февраля 2020 года» - приводит слова крымского министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова пресс-служба.

Шахов подчеркнул, что создание ЕДДС – это полномочия муниципальных образований, за которыми остается обязанность доведения службы до нормативных требований. Кроме того, главам администраций городского округа Алушта, а также Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Советского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов поручено провести реорганизацию ЕДДС с созданием самостоятельных муниципальных казенных учреждений.

Он напомнил, что должен быть разработан и утвержден перспективный план развития ЕДДС на 2020 год, а также организована работа по плановому выделению средств из местных бюджетов на техническое обслуживание программных комплексов, увеличение штатной численности оперативных смен до нормативных требований и поддержание заработной платы персонала на должном уровне в соответствии с объемом выполняемых обязанностей.



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