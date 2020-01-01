Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в море
|15:45 17.01.2020
|Крым
Экипаж морского тральщика Черноморского флота оккупантов «Валентин Пикуль» сдает элементы курсовой задачи, отрабатывая тактику ведения боевых действий одиночным кораблем.
Тральщик выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчеты тральщика поразили морские цели, имитирующие корабль условного противника и плавающую морскую мину, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника», – сказано в сообщении.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа тральщика «Валентин Пикуль» станет учение по проводке за тралами с форсированием условного минного заграждения в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.
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