Экипаж морского тральщика Черноморского флота оккупантов «Валентин Пикуль» сдает элементы курсовой задачи, отрабатывая тактику ведения боевых действий одиночным кораблем.

Тральщик выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской и воздушной цели, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

«Артиллерийские расчеты тральщика поразили морские цели, имитирующие корабль условного противника и плавающую морскую мину, а затем отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника», – сказано в сообщении.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа тральщика «Валентин Пикуль» станет учение по проводке за тралами с форсированием условного минного заграждения в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.