Истребители Черноморского флота уничтожили корабль условного противника
|11:15 17.01.2020
|Крым
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели плановое учение по поиску и уничтожению корабля в акватории Черного моря.
«По замыслу учения, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблем условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения «противником» крылатых ракет. Координаты местонахождения «корабля-агрессора» были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе», – сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Летчики многоцелевых истребителей изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель.
Учение проведено без фактического применения вооружения, летчики отрабатывали заход на боевой курс, прицеливание и применение ракетного и бомбового вооружения по заданным координатам.
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