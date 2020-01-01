Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели плановое учение по поиску и уничтожению корабля в акватории Черного моря.

«По замыслу учения, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблем условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения «противником» крылатых ракет. Координаты местонахождения «корабля-агрессора» были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе», – сообщает Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Летчики многоцелевых истребителей изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель.

Учение проведено без фактического применения вооружения, летчики отрабатывали заход на боевой курс, прицеливание и применение ракетного и бомбового вооружения по заданным координатам.