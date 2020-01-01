В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
|15:30 17.01.2020
|Ялта
Оккупированная Ялта отметилась повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
В ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в декабре концентрация диоксида азота в городе превышала предельно-допустимую концентрацию в 2 раза, пишут Новости Крыма.
Диоксид азота – ядовитый газ, образующийся в результате сгорания автомобильного топлива, деятельности ТЭЦ и промышленных предприятий. На начальном этапе воздействия диоксид азота нарушает работу верхних дыхательных путей, а впоследствии способен вызвать бронхит, воспаление или отек легких. Наиболее опасен для людей, страдающих бронхиальной астмой и другими легочными заболеваниями – это как раз тот контингент отдыхающих, приезжающих в Ялту на лечение.
Повышенный уровень загрязнения атмосферы фиксировался так же в Армянске – содержание хлористого водорода в 3 раза превышало ПДК, были увеличены концентрации диоксида азота и фтористого водорода. В Красноперекопске концентрация хлористого водорода превышала ПДК в 4 раза.
В Севастополе воздух был загрязнен взвешенными веществами.
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