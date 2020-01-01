Специалисты зафиксировали в 2019 году в Крыму и Севастополе 44 случая бешенства животных, что в 1,2 больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора, пишет Крыминформ.

«В 2019 году в Республике Крым и городе Севастополе зафиксировано 44 случая бешенства среди диких и домашних животных, что в 1,2 раза превышает показатель 2018 года», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что ситуация по этому заболеванию имеет тенденцию к ухудшению. Это показывает динамика вспышек за последние пять лет: 2015 год – 8 случаев бешенства, 2016 год – 27, 2017 год – 20, 2018 год – 35, 2019 – 44 (43 в Республике Крым и 1 в Севастополе).

Носителями вируса в 2019 году в 23 случаях оказались домашние и безнадзорные животные и в 21 случае - дикие. География бешенства охватывает практически весь полуостров. По всем случаям в опасных зонах на два месяца вводился карантин.

Также сотрудники Россельхознадзора на протяжении последних трёх лет при проверках ветеринарных лечебниц Крыма выявляли факты подложной вакцинации животных, в том числе против бешенства. О выявленных нарушениях информировались правоохранительные органы. В 2019 году возбуждено три уголовных дела по факту нарушения ветеринарного законодательства.