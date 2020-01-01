По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 16 и 17 января прошли следующие мероприятия:

1. 16 января разведчики ЮВО приступили к интенсивной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии, в ходе которой совершат трехсуточные выходы по различным незнакомым маршрутам на вершинах Кавказского хребта от 1500 до 2700 м над уровнем моря.

Военнослужащие в рамках специального курса будут совершенствовать навыки практических действий в горной местности, скорострельной стрельбы, экстремального вождения бронированной и автомобильной техники, рукопашного и ножевого боя, маскировки с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов.

Всем разведчикам также предстоит обучаться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с применением альпинистской системы, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

2. Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, получили на вооружение радиостанции нового поколения «Намотка-КС».

Портативная радиостанция предназначена для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связью. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

«Намотка-КС» обеспечивает радиосвязь при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию и при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также весу, который снизился до трех килограммов.

Освоение радиостанции нового поколения начнется уже с февраля в ходе полевых занятий при выполнении учебно-боевых задач на полигоне Прудбой.

3. В Волгоградской области с военнослужащими подразделений противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения ЮВО проведена тренировка по отражению нападения условного воздушного противника.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» выполнили маскировку позиций, приведение техники из походного положения в боевое, организацию системы связи и управления. Также личный состав отработал ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению целей противника. Для усложнения задачи моделировался полет как групповых, так и одиночных целей, двигающихся на разных высотах и скоростях.

В полевых условиях боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию комплекса автоматизированной системы управления ПВО «Барнаул-Т» и приведению его в готовность к применению. Личный состав радиолокационных комплексов провел обнаружение, распознавание и сопровождение целей, имитирующих авиацию и крылатые ракеты противника.

К учебным мероприятиям привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

4. На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии горные разведчики Южного военного округа осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника.

В ходе практических занятий офицеры изучают возможности комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение разведывательных подразделений ЮВО.

Кроме того, на полевых занятиях военнослужащие на практике отработают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также проведут тренировки по организации шифрованной связи и передачи целеуказания своим войскам.

По завершении занятий командирам разведывательных подразделений предстоит передать полученные знания и навыки личному составу своих подразделений в ходе плановых мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

Всего в занятиях принимают участие более 300 военнослужащих горного мотострелкового соединения ЮВО.

5. Подразделения 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели боевые стрельбы в составе взводов на горном полигоне в Чечне.

При выполнении стрельб военнослужащие на высоте более 1000 метров над уровнем моря совершенствовали навыки ведения общевойскового боя в составе взводов, осваивали тактику действий в обороне, наступлении и на марше, а также при ведении инженерной разведки местности.

В ходе занятий мотострелки поразили более 600 мишеней, имитирующих бронетехнику и живую силу противника. Огонь велся из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Следующим этапом обучения мотострелковых подразделений дивизии станут ротные тактические учения.

6. Экипажи ударных вертолётов Ми-35М авиационной части армейской авиации ЮВО, базирующейся на Кубани, отработали перекрёстную смену позиций и резкую смену направлений при ведении воздушного боя на минимальной высоте до 200 метров.

Лётчики на допустимых высотах выполнили действия по ведению ближнего воздушного боя с выполнением сложных фигур для проведения повторной атаки на условного противника или выхода из боя.

В ходе выполнения полетов экипажи Ми-35М освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа, а также в составе звена отработали зависание над землёй и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолётами.

Выполнение фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам.

В мероприятии принимали участие более 50 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано шесть вертолётов.

7. 17 января с внештатными пожарными расчетами мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области проведена проверка готовности дежурных подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций с применением новейших средств пожаротушения.

Получив сигнал об условном возгорании, личный состав оперативной группы осуществил подъем дежурных сил по тревоге и совершил выезд к месту условного возгорания. Пожарные расчеты соединения оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

В ходе проверки пожарные команды успешно ликвидировали условное возгорание в парке боевой техники соединения.

Также были отработаны действия по эвакуации военной техники и имущества из опасной зоны.

Всего в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих соединения, применялись современные средства пожаротушения, в том числе автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобиля КамАЗ, поступившие в соединение ЮВО в прошлом году.

8. На Северном Кавказе завершился учебно-методический сбор по дополнительной подготовке командиров рот (батарей) и их заместителей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В мероприятии приняли участие более 500 командиров подразделений, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Офицеры всесторонне изучали вопросы организации боевой подготовки с учетом новых форм и методов применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности.

Впервые во время сбора военнослужащим продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами (БЛА). На полигонах были оборудованы специальные мишени, подвешенные на высоте между двумя столбами и перемещавшиеся между ними с помощью электронных моторов, тем самым имитируя полет беспилотника. Военнослужащим в составе подразделения нужно было определить цель, классифицировать ее и поразить БЛА из стрелкового оружия.

Также в ходе мероприятия был проведен ряд практических занятий по огневой подготовке при выполнении стрельб из пистолетов ПМ и автоматов АК-74, вождению боевых машин, выполнению стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-72Б3, самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»/

9. Мотострелковые и артиллерийские подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, отразили наступление превосходящих сил условного противника в ходе планового тактического учения на полигоне Кобу-Баши.

Артиллеристы соединения огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани» поразили цели, имитирующие атакующую пехоту и артиллерию противника.

Мероприятие проводилось на полигоне, оборудованном учебными минными полями, проволочными заграждениями, различными препятствиями и современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Всего для учения было подготовлено свыше 200 мишеней различного типа, имитирующих живую силу и бронетехнику противника.

Основные цели подобных мероприятий — совершенствование командных навыков офицерского и сержантского состава, слаженности мотострелковых и артиллерийских подразделений.

К учению привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и многоцелевые тягачи МТ-ЛБВ.

10. В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области началась подготовка групп разминирования к выполнению задач по очистке местности от боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащих обучают применению войсковых миноискателей, в частности, искателей неконтактных взрывных устройств «Коршун». Особое внимание на занятиях уделяется минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов.

В течение недели с саперами проведут практические тренировки по обнаружению боеприпасов, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок методом накладного заряда.

Всего к обучению привлечены около 100 военнослужащих.