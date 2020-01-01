В Ялте обещают снести более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов
|14:45 17.01.2020
|Ялта
В 2020 году оккупационные власти Ялты намерены снести более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов.
Об этом сообщила начальник департамента муниципального контроля оккупационной администрации города Валентина Целентис, пишут Новости Крыма.
"То, что долгое время в Ялте считалось нормой, к примеру, на гараже построить здание в виде грибка, а потом сдавать его отдыхающим, пытаясь оформить как гостиницу, или шестиэтажные эллинги, все это останется в прошлом", — отметила Валентина Целентис и добавила, что в 2020-м году будет активизирована работа по выявлению и сносу всех самостроев.
По ее данным, уже есть решение о сносе более ста капитальных самостроев.
"Учитывая опыт Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Геленджика, мы понимаем, что без сносов не обойтись. Без этого нам никак не сделать Ялту современным курортным и туристическим центром", — заявила Валентина Целентис.
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