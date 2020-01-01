В Сирию из порта Крыма в 2020 году планируют отправить до 250 тыс тонн зерна

14:30 17.01.2020   Крым

Оккупационные власти  Крыма совместно планируют отправить в Сирию через один из крымских портов в 2020 году до 250 тыс тонн зерна.

Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 17 января, председатель Совета министров оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк.

"Республика Крым совместно с другими субъектами Российской Федерации готова отправить в Сирию в течение 2020 года до 250 тыс. тонн зерна различного сорта. Отгрузка будет производится через один из крымских портов", - сообщил Гоцанюк.

По его словам, примерное начало поставок ожидается в марте-апреле. Он также отметил, что к также планируется отправка в Сирию стройматериалов, строительного оборудования, электротехнических инструментов, металлоизделий, удобрений, химии и других товаров.

Кроме того, через крымские порты будут осуществляться и поставки подсолнечного масла. В декабре 2019 года Владислав Мартьянов, гендиректор управляющей компании "Пищевой производственный парк "Крымское золото", являющегося единственным производителем подсолнечного масла в регионе, заявил ТАСС о начале с 2020 года поставок масла и брикетов для отопления из лузги подсолнечника в Сирию.

"Сирийцы хотят закупать 5,5 тыс тонн подсолнечного масла ориентировочно один раз в 2-3 месяца. В связи с тем, что в Крыму нет больших объемов подсолнечного масла, в Сирию будет направляться подсолнечное масло, произведенное в других субъектах РФ", - сказал Гоцанюк.

По его словам, из Сирии в Крым в основном поставляется сельхозпродукция: овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи, текстиль и бумажная продукция. "Уже получены и успешно опробованы первые партии масла оливкового, цитрусовых. Также в ближайшее время из Сирии готовится к отправке партия апельсинов", - сообщил он.

Глава оккупационного правительства отметил, что экспорт продукции из Крыма также запланирован в нескольких странах Ближнего Востока. Группа товаров все та же - стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химия.



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