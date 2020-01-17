Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
|14:00 17.01.2020
|Греция
Висловивши своє розчарування тим, що Греція не була запрошена на недільну конференцію по Лівії в Берліні, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв накласти вето на будь-яке рішення по північноафриканській країні, якщо угода про морський кордон між урядом Тріполі і Туреччиною не буде скасована.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
"Греція ніколи не прийме жодного політичного рішення щодо Лівії в Європейській Раді, яка не має в якості попередньої умови анулювання меморандуму з Туреччиною", - сказав Міцотакіс і поскаржився на неправильність того, що Грецію не запросили на Берлінську конференцію, на якій буде обговорюватися криза в північноафриканській країні.
Міцотакіс також повідомив, що направив листи з викладенням позиції Греції своїм колегам по Європейському Союзу, а також голові Європейської Ради Шарлю Мішелю і голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.
"Крім нашого інтересу до Лівії, [листи] також зосереджені на неприйнятному меморандумі, який Туреччина підписала з Лівією", - сказав він.
Меморандум був рішуче засуджений Афінами та ЄС як незаконний, оскільки він порушує суверенітет Греції. Більш того, Афіни розглядають його як частину більш широкої спроби Туреччини оскаржити права Греції в Егейському і Східному Середземномор'ї.
Ще на цю тему:
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
Президентом Греції вперше може стати жінка
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
Грецька церква визнала ПЦУ
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
Греция будет продавать гражданство инвесторам