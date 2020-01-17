Висловивши своє розчарування тим, що Греція не була запрошена на недільну конференцію по Лівії в Берліні, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв накласти вето на будь-яке рішення по північноафриканській країні, якщо угода про морський кордон між урядом Тріполі і Туреччиною не буде скасована.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Греція ніколи не прийме жодного політичного рішення щодо Лівії в Європейській Раді, яка не має в якості попередньої умови анулювання меморандуму з Туреччиною", - сказав Міцотакіс і поскаржився на неправильність того, що Грецію не запросили на Берлінську конференцію, на якій буде обговорюватися криза в північноафриканській країні.

Міцотакіс також повідомив, що направив листи з викладенням позиції Греції своїм колегам по Європейському Союзу, а також голові Європейської Ради Шарлю Мішелю і голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

"Крім нашого інтересу до Лівії, [листи] також зосереджені на неприйнятному меморандумі, який Туреччина підписала з Лівією", - сказав він.

Меморандум був рішуче засуджений Афінами та ЄС як незаконний, оскільки він порушує суверенітет Греції. Більш того, Афіни розглядають його як частину більш широкої спроби Туреччини оскаржити права Греції в Егейському і Східному Середземномор'ї.