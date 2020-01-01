У Палаті представників США з'явилася нова резолюція на підтримку України

09:15 17.01.2020   Украина

Співголова Українського Кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур внесла на розгляд Палати представників двопартійну резолюцію на підтримку України та проти російської агресії.

Текст документа доступний на офіційній сторінці конгресвумен, пише Укрінформ.

Резолюція охоплює дев'ять сторінок та має офіційну назву: "Щодо підтвердження життєво важливого інтересу Сполучених Штатів до свободи в Європі та рішучої підтримки України в її зусиллях протистояти російській агресії, а також продовження її траєкторії до спільноти демократій".

Документ, зокрема, висловлює підтримку США демократичним процесам в Україні, її інтеграції до НАТО, містить заклик щодо посилення американської допомоги у сфері безпеки та оборони.

Крім того, резолюція засуджує російську агресію та вимагає від РФ вивести свої війська з території України, припинити анексію Криму, а також закликає союзні країни посилити тиск на Москву.

Марсі Каптур підтримали інші співголови Українського Кокусу, у тому числі члени Палати представників США Енді Харріс, Майк Куіглі та Брайан Фіцпатрік. У цьому зв'язку конгресмени, які представляють обидві партії, виступили зі спільною заявою. "У той час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах з останнім захопленням влади президентом Володимиром Путіним, Україна продовжує вживати заходів щодо зміцнення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вдячні за стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії", - наголошується в спільній заяві.

При цьому підкреслюється, що успіх України лише зміцнить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі.



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