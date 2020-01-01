Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
|10:15 17.01.2020
|Греция
На переговоры с руководством Греции прибыл 16 января в Афины командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает REGNUM.
Уточняется, что в Афинах 17 января Хафтар проведёт переговоры с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Сообщается, что 16 января Хафтар в Бенгази принял германского министра иностранных Хайко Мааса. Глава ЛНА заявил, что планирует поехать в Берлин на конференцию по Ливии 19 января.
Ще на цю тему:
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
Президентом Греції вперше може стати жінка
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Грецька церква визнала ПЦУ
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Греция будет продавать гражданство инвесторам