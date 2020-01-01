На переговоры с руководством Греции прибыл 16 января в Афины командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает REGNUM.

Уточняется, что в Афинах 17 января Хафтар проведёт переговоры с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Сообщается, что 16 января Хафтар в Бенгази принял германского министра иностранных Хайко Мааса. Глава ЛНА заявил, что планирует поехать в Берлин на конференцию по Ливии 19 января.