Вопрос строительства дороги и железнодорожных путей, ведущих к глубоководному порту Анаклия снят с повестки дня в связи с расторжением соглашения между «Консорциумом развития Анаклия» и правительством Грузии.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, пишет Грузия.Online.

Строительство автомобильной и железной дороги было обязательством властей Грузии в рамках строительства порта. Департамент автомобильной дороги должен был проложить 18-километровую дорогу, на что из госбюджета в 2019 году было выделено 11 миллионов лари (3,8 миллиона долларов).

«Данный вопрос напрямую связан с новым тендером, который осуществится в рамках порта. У нас фактически есть проект дороги и железной дороги. Сейчас речь идет о том, должно ли правительство потратить несколько сотен миллионов лари на дорогу к порту, который еще не построен. В будущем мы действительно надеемся, что он будет построен», — заявил Карселадзе.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января, после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

После этого власти приступили к процедурам подготовки новых тендерных предложений проекта строительства порта.

Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начались работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительство порта остановлено.