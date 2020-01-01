Река иностранного капитала, которая текла на рынок российского госдолга, пересохла почти до дна.

За ноябрь-декабрь нерезиденты вложили в облигации федерального займа всего 18 млрд рублей - в 14 раз меньше, чем за предыдущие два месяца, сообщил ЦБ РФ в Обзоре рисков финансовых рынков, пишет finanz.ru.

Чистый приток иностранных инвесторов в госбумаги стал минимальным за год, а их доля на рынке начала падать - с 32% на 1 октября до 31,5% на 1 января.

В конце года нерезиденты продолжали участвовать в аукционах Минфина, хотя и снизили активность: их доля на размещениях с 32% упала до 23%. При этом почти все купленные бумаги они впоследствии продавали, преимущественно внебиржевом рынке.

В ноябре, по данным ЦБ, иностранные инвесторы приобрели ОФЗ на 4 млрд рублей на аукционах и 22 млрд рублей - на биржевых торгах, одновременно продав вне биржи - на 17 млрд рублей. В декабре на размещениях покупки составили 44 млрд рублей, а продажи - 40 млрд рублей, из которых 12 млрд - на бирже, а 28 млрд - на внебиржевом рынке.

«Мы имеем дело с насыщением спроса», - пишут в обзоре аналитики Росбанка: без сюрпризов по смягчению политики ЦБ РФ прежнего интереса к российским бумагам у инвесторов уже нет.

Развивающиеся страны в целом продолжают наслаждаться притоком иностранного капитала: сказывается смягчение политики ФРС и других ведущих центральных банков, которое сопровождается ослаблением доллара к большинству валют EM. Но рынок ОФЗ остается самым дорогим среди аналогов: доходность 10-летних госбумаг такая же, как межбанковские ставки овернайт, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

С другой стороны, даже с учетом санкций в глазах иностранных инвесторов кредитное качество России остается лучшим: низкий размер внешнего долга к ВВП, большой объем международных резервов, двойной профицит (бюджета и платежного баланса) - все это говорит в пользу того, что нерезиденты продолжат покупать ОФЗ, хотя и меньших объемах, говорит Порывай. В прошлом году они вложили 16,55 млрд долларов, в этом будет вдвое меньше.

Это означает, что амбициозный долговой план Минфина - занять 1,74 триллиона рублей за год - придется выполнять за счет российских инвесторов, отмечает Росбанк. В прошлом году ситуация была иной: нерезиденты обеспечили две трети привлеченных на рынке денег - 1,06 трлн рублей из 1,596 трлн.

Без притока иностранного капитала рубль не сможет сохранить прошлогодний тренд на укрепление, говорит Порывай: до конца марта курс останется близи текущих уровней из-за сезонного высокого притока валюты по текущему счету платежного баланса, а начиная со второго квартала валютный рынок может почувствовать слабость.