Лоукостер SkyUp Airlines открывает новое направление Одесса-Тбилиси.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании.

Самолет из Одессы в Тбилиси будет летать с 28 мая по 4 октября дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Ранее ЦТС писал о том, что с 14 января авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию - в Рим, Болонью, Ламецию-Терме и Бергамо.

Напомним, ЦТС также писал о том, что украинская авиакомпания "Элерон" начнет регулярные грузоперевозки из аэропорта Киев им. Сикорского в Ригу. Первый рейс приземлится в Рижском аэропорту 17 января и будет выполнен на грузовом самолете Ан-26.