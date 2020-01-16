SkyUp Airlines запускает новый рейс из Одессы в Тбилиси
|12:45 17.01.2020
|Украина
Лоукостер SkyUp Airlines открывает новое направление Одесса-Тбилиси.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании.
Самолет из Одессы в Тбилиси будет летать с 28 мая по 4 октября дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.
Ранее ЦТС писал о том, что с 14 января авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию - в Рим, Болонью, Ламецию-Терме и Бергамо.
Напомним, ЦТС также писал о том, что украинская авиакомпания "Элерон" начнет регулярные грузоперевозки из аэропорта Киев им. Сикорского в Ригу. Первый рейс приземлится в Рижском аэропорту 17 января и будет выполнен на грузовом самолете Ан-26.
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