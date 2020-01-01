Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
|12:30 17.01.2020
|Турция
Поставки газа в Европу по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) начнутся в конце года.
TANAP - один из энергетических мегапроектов, реализованных в Турции в последние годы. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на круглом столе редакторов в агентстве «Анадолу».
«В 2018 году мы построили трубопровод до Эскишехира, а 30 ноября 2019 года он был подключен к газопроводной системе Европы в Эдирне. Турецкая сторона готова к поставкам газа в Европу. Наши европейские соседи должны завершить строительство газопровода в своем регионе. Поставки газа в Европу по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), предположительно, начнутся в конце года», - сказал Донмез.
По его словам, Турция продолжает реализовывать газовые проекты.
«В прошлом году объемы газа, закачиваемого в газораспределительную систему Турции, выросли до 318 миллионов кубометров в сутки. Турция потребляет 250-260 миллионов кубометров газа в сутки. Благодаря развитию инфраструктуры решена проблема с безопасностью поставок газа. При этом газ транспортируется в новые регионы. В 2019 году к газораспределительной сети было подключено 550 районов. В рамках программы планируется газифицировать все провинции Турции», - сказал Донмез.
Глава ведомства также сообщил об успешных шагах Турции в сфере добычи нефти.
«Турция в последние 20 лет побила рекорд по производству нефти, достигнув показателя добычи в 50 тысяч баррелей», - сказал Донмез.
Министр напомнил, что два сейсмических и два буровых судна Турции продолжают работу в Восточном Средиземноморье.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.
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