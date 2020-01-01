ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) в декабре 2019 года передало сухогрузное судно «Адмирал де Рибас» в аренду одной из турецких судоходных компаний по договору бербоут-чартера.

Об этом сообщила пресс-служба ОМТП, пишут Порты Украины.

Как сообщил заместитель начальника Портового флота ГП «ОМТП» Дмитрий Павлов, сейчас судно находится в Турции, где проходит ремонт на получение документов Реестра. Одной из причин, почему судно ОМТП долгое время не пользовалось спросом у фрахтователей, является особенность его силовой установки, которая работает на дизельном топливе. А оно обходилось дороже бункерного мазута.

Однако после вступления в силу с 1 января 2020 года новых требований ІМО к судовому топливу относительно ограничения содержания серы до 0,5% недостаток судна «стал его преимуществом» — сухогруз соответствует новым требованиям организации.

«Содержание судна в отстое — недешевое дело. Это расходы на зарплату караванной вахты, поддержание технического состояния судна, на электроэнергию, топливо и другие расходы в условиях отсутствия прибыли. В то же время договор бербоут-чартера возлагает все эксплуатационные расходы на арендатора, а мы рассчитываем на определенную прибыль. Это еще один шаг к оздоровлению экономической ситуации предприятия», — отметил и.о. директора ГП «ОМТП» Алексей Мясковский.

Сухогруз «Адмирал де Рибас» построен в 1994 году в Комарно (Словакия). Длина — 87,9 метра, ширина — 12,8 метра, дедвейт — 3680 тонн, грузоемкость — 4650 кубометров. Скорость — 10 узлов.

Пресс-служба добавила, что сейчас еще одно судно портофлота ОМТП находится в бербоут-чартере — танкер «Инженер Вальчук».

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.