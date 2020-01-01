ТОВ «Аскет Шиппінг» в 2019 році збільшило обсяги перевалки вантажів через річкові термінали компанії в Дніпрі та Запоріжжі порівняно з 2018 роком в 4,6 разу — до 145,379 тис тонн.

Про це «Портам України» повідомила заступник директора компанії з розвитку логістики на річці Дніпро Юлія Заботіна.

«Вже майже півтора року, як «Аскет Шиппінг» — учасник ринку річкових перевезень України. Номенклатура вантажів по запорізькому терміналу: ячмінь, пшениця, соєвий і соняшниковий шроти. Вантажі по дніпровському терміналу: пшениця і кукурудза, ячмінь, соя, шроти соєвий і соняшниковий. Ми залучаємо флот для збільшення вантажопотоку з терміналів і для своєчасного перевантаження товару з барж на судна типу Panamax. Також на річкових терміналах обробляємо судна під іноземним прапором, які здійснюють прямий експорт», — зазначила Заботіна.

Топ-менеджер нагадала, що компанія має намір у поточному році побудувати і ввести в експлуатацію склад зернових вантажів на терміналі в Дніпро. Крім цього, планується модернізувати перевантажувальну техніку, що дозволить збільшити оборотність вантажів і розширить можливості компанії щодо обслуговування клієнтів Центральної України.

Вперше про намір збудувати склад зернових вантажів на річковому терміналі в Дніпрі компанія заявила в грудні 2019 року. Компанія також анонсувала плани відкрити третій термінал на річці Дніпро.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту.

Компанія в 2019 році збільшила обсяг обробки експортних сільськогосподарських вантажів порівняно з 2018 роком на 62,9% — до 3,414 млн тонн, в тому числі обсяг власної перевалки — на 60%, до 2,096 млн тонн.

«Аскет Шиппінг» надає послугу відправки сільськогосподарських вантажів по Дніпру з вересня 2018 року. Обсяг річкової перевалки в 2018 році склав 31,539 тис тонн.

Компанія приймає вантажі клієнтів на річкових терміналах у Запоріжжі і Дніпрі. Частина вантажів відправляється на експорт безпосередньо із річкових терміналів, інша частина — перевалюється на річкові судна з подальшою рейдовою перевалкою на Чорному морі.