У 2019 році «Аскет Шиппінг» перевантажив через річкові термінали 145,3 тис тонн

12:00 17.01.2020   Украина

ТОВ «Аскет Шиппінг» в 2019 році збільшило обсяги перевалки вантажів через річкові термінали компанії в Дніпрі та Запоріжжі порівняно з 2018 роком в 4,6 разу — до 145,379 тис тонн. 

Про це «Портам України» повідомила заступник директора компанії з розвитку логістики на річці Дніпро Юлія Заботіна.

«Вже майже півтора року, як «Аскет Шиппінг» — учасник ринку річкових перевезень України. Номенклатура вантажів по запорізькому терміналу: ячмінь, пшениця, соєвий і соняшниковий шроти. Вантажі по дніпровському терміналу: пшениця і кукурудза, ячмінь, соя, шроти соєвий і соняшниковий. Ми залучаємо флот для збільшення вантажопотоку з терміналів і для своєчасного перевантаження товару з барж на судна типу Panamax. Також на річкових терміналах обробляємо судна під іноземним прапором, які здійснюють прямий експорт», — зазначила Заботіна.

Топ-менеджер нагадала, що компанія має намір у поточному році побудувати і ввести в експлуатацію склад зернових вантажів на терміналі в Дніпро. Крім цього, планується модернізувати перевантажувальну техніку, що дозволить збільшити оборотність вантажів і розширить можливості компанії щодо обслуговування клієнтів Центральної України.

Вперше про намір збудувати склад зернових вантажів на річковому терміналі в Дніпрі компанія заявила в грудні 2019 року. Компанія також анонсувала плани відкрити третій термінал на річці Дніпро.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту.

Компанія в 2019 році збільшила обсяг обробки експортних сільськогосподарських вантажів порівняно з 2018 роком на 62,9% — до 3,414 млн тонн, в тому числі обсяг власної перевалки — на 60%, до 2,096 млн тонн.

«Аскет Шиппінг» надає послугу відправки сільськогосподарських вантажів по Дніпру з вересня 2018 року. Обсяг річкової перевалки в 2018 році склав 31,539 тис тонн.

Компанія приймає вантажі клієнтів на річкових терміналах у Запоріжжі і Дніпрі. Частина вантажів відправляється на експорт безпосередньо із річкових терміналів, інша частина — перевалюється на річкові судна з подальшою рейдовою перевалкою на Чорному морі.



Ще на цю тему:

09:45 17.01.2020
Нове несамохідне судно компанії “Нібулон” перевозить свій перший вантаж
20:51 15.01.2020
У 2019 році «Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тис тонн вантажів
15:45 15.01.2020
У 2019 році обсяг вантажоперевезень по Дніпру збільшився на 19,1%
15:15 15.01.2020
В 2019 году грузооборот терминала Ника-Тера вырос почти на 50%
10:45 15.01.2020
В 2019 году перевозки металлопродукции по Днепру выросли на треть
20:30 13.01.2020
Контейнерный терминал ТИС перевалил более 33 млн тонн грузов за год
13:00 13.01.2020
Порт «Ольвія» збільшив річну перевалку імпортних вантажів у 4 рази
17:00 09.01.2020
«Бруклін-Київ Порт» скоротив річний контейнерооборот на 1,1%
16:40 09.01.2020
В 2019 году «Аскет Шиппинг» увеличил объем речной перевалки в 4,6 раза
13:00 09.01.2020
«Контейнерний термінал Одеса» збільшив річний контейнерооборот на 15%
11:00 09.01.2020
Маріупольський порт збільшив річний вантажообіг на 8,8%
10:20 09.01.2020
Держстивідор «Южний» досяг рекордного за історію підприємства вантажообігу
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 17.01.2020
Приток капитала в российский госдолг упал до минимума за год / Инфографика
09:30 17.01.2020
Российские и германские эксперты обсудили актуальные вопросы морского судоходства
09:00 17.01.2020
Крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт
19:30 16.01.2020
Росія у Раді Європи вимагає "відреагувати на заборону російськомовної реклами" в Україні
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
18:45 16.01.2020
Ердоган відправив війська до Лівії
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
11:44 16.01.2020
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 17.01.2020
В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
15:15 17.01.2020
ВМСУ привлекли к разработке концепции развития морской пехоты международных экспертов
15:00 17.01.2020
В Крыму растет число случаев бешенства животных
14:45 17.01.2020
В Ялте обещают снести более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд