На российской военной базе в Армении в рамках мероприятий слаженности подразделения радиационной, химической и биологической защиты началась подготовка специалистов РХБ разведки по эвакуации военнослужащих из горящей техники.

В ходе плановых занятий по тактической и огневой подготовкам военнослужащие выполнили задачи по эвакуации экипажа из горящей бронетехники после применения условным противником оружия массового поражения. В горящей технике были отработаны действия по экипированию в средства коллективной и индивидуальной защиты, эвакуация и оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим, пишет пресс-служба МО России.

Также специалисты выполняют нормативы по основным предметам боевой подготовки, включая управление современными разведывательными химическими машинами шестого поколения РХМ-6.

На практических занятиях военнослужащие учатся отбирать пробы грунта, растительности и снега в зоне условного заражения с целью обнаружения источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ в горно-скалистой местности на полигоне Камхуд.

К полевым занятиям привлечены более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной специальной техники.