На полигонах Гудаута и Цабал командованием общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведен учебно-методический сбор с командирами рот и батарей российской военной базы в Абхазии.

В ходе мероприятия офицеры закрепили знания новейших методик организации боевой подготовки подчиненных подразделений, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. В частности, военнослужащие получили навыки в уничтожении подземных коммуникаций и заминированных объектов противника, пишет пресс-сдужба Минобороны России.

Кроме того, командиры подразделений отработали нормативы по вождению бронетехники и выполнили стрельбы из пистолетов Макарова, автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т72Б3.

В завершение сбора офицеры сдали экзамены по всем предметам профессионально-должностной подготовки, включающим в себя тактические, физические и специальные задачи.

Всего в плановом мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

По информации пресс-службы МО РФ личный состав российской военной базы в Абхазии в 2020 году повысит интенсивность проведения практических занятий на 10%.

С военнослужащими будет проведено более 1000 занятий и тактических учений с выполнением боевых и контрольных стрельб. Солдаты и офицеры будут совершенствовать навыки стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, самоходных гаубиц «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град».

Занятия и учения с подразделениями будут проводиться на шести полигонах как в Абхазии, так и в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях.

Приоритетной задачей обучения станет совершенствование слаженности действий специальных и боевых подразделений при отражении атак условного противника.

Всего в текущем году в рамках лагерных сборов и полевых выходов запланировано проведение около 600 тактических мероприятий по учебно-боевому слаживанию подразделений российской военной базы в Абхазии.

Сjj,oftncz? xnj c военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии в минувшем году проведено около 900 часов занятий по обнаружению и подавлению средств связи и ракетного наведения противника.

В ходе учебы специалисты отрабатывали задачи по радиоразведке электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км. Военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию машин и систем РЭБ с последующим воздействием на навигационные системы беспилотной авиации противника.

Занятия проводились с применением более 10 видов современных технических средств РЭБ, в том числе автоматизированных станций помех «Житель», машин постановки помех «Лава» на автомобилях УАЗ «Патриот», а также уникальных мобильных комплексов «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Все учебные вопросы отрабатывались на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в прибрежной и горно-лесистой местности Абхазии. Всего за отчетный период специалисты РЭБ в условиях полной автономности на полевых выходах провели более 40 суток.

Кроме того, за отчетный период военнослужащие успешно отработали задачи по предназначению в ходе около 50 тактико-специальных учений.