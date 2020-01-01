Заарештованому в Криму активістові Приходьку не дають побачень із близькими / Фото
|11:00 17.01.2020
|Крым
Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегові Приходьку не дозволяють побачення з близькими і архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом.
Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.
«Ми з ним бачилися. Стан більш-менш нормальний – літня людина. Він трохи схуд. Злегка блідий. У нього якихось критичних скарг немає. Переніс легку застуду перед Новим роком. Йому не дають побачення з близькими родичами, слідство відмовляє в побаченні з архієпископом Климентом. Важко йому», – повідомив Шейхмамбетов.
16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконних придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».
Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів для допуску священника до Приходька.
У відповідь на це російські тюремники стверджували, що кримчанин Приходько не просив про зустріч зі священником у СІЗО.
Проукраїнський активіст Олег Приходько залишається під арештом у СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.
Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.
Фото з сайту Радіо Свобода
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