Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» звернувся до російського СІЗО з проханням провести обстеження

10:45 17.01.2020   Крым

Фігурант другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Едем Смаїлов звернувся до адміністрації СІЗО російського Ростова-на-Дону з проханням провести йому обстеження.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

За його словами, Смаїлов розповів, що у нього стають непридатними окуляри і йому потрібна довідка про видачу нових.

«Він звернувся до адміністрації СІЗО Ростова-на-Дону з тим, щоб його обстежили, підтвердили той факт, що його окуляри стають непридатні і дали дозвіл на те, щоб йому близькі родичі ці окуляри передали», – зазначив адвокат.

В цілому, за словами адвоката, у Смаїлова критичних скарг на здоров’я на сьогодні немає, як і на умови тримання.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».



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