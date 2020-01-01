Миколаївський «Океан» визнали найкращим підприємством для розгортання виробництва французьких патрульних катерів

10:30 17.01.2020   Николаев

Василь Капацина, інвестор суднобудівного заводу «Океан», під час прес-конференції повідомив про можливість розгортання на потужностях підприємства виробництва патрульних катерів за ліцензією французької компанії OCEA.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Миколаїв — місто корабелів.

У листопаді 2019 року Україна та Франція підписали міжурядову угоду, що передбачає поповнення Державної прикордонної служби України 20 патрульними катерами. За умовами угоди виробництво повинно бути частково локалізовано в України, тобто розгорнуте технологічне оснащення на одному з наших суднобудівних підприємств та виготовлені 5 катерів. Це потенційно дає можливість надалі продовжити серію катерів вже власними силами.

Одночасно в листопаді 2019 року комісія, представлена фахівцями OCEA та співробітниками посольства Франції, провела огляд та аналіз можливостей розгортання виробництва на суднобудівному заводі «Океан». За висновками комісії завод найкраще підходить для вирішення цього завдання.

Ймовірно мова в угоді йде про катер проєкту FPB 98, що має такі характеристики:

Довжина, м – 31.80
Ширина, м – 6.30
Водотоннажність, т – 100
Швидкість, вуз – 30-35
Дальність плавання, міль – 1200
Екіпаж, осіб – 14.



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