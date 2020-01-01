У Херсоні завершують будівництво третього танкера для Нідерландів

10:00 17.01.2020   Херсон

На Херсонській верфі суднобудівного холдингу Смарт Мерітайм Груп (СМГ) підходить до завершення будівництво третього насиченого корпусу танкера-хімовоза для компанії VEKA Shipbuilding WT B.V. (Нідерланди). 

Зараз на верфі активно ведуться роботи з підготовки поверхонь для остаточного фарбування судна, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

На фарбування корпусу буде витрачено близько 19 тисяч літрів двокомпонентного епоксидного грунту. Спочатку відбувається підготовка і зачистка, після чого звичайні поверхні фарбуються двома шарами фарби, підводна частина корпусу – чотирма 4. Вся процедура фарбування займає близько 3-х місяців. На фарбуванні залучено майже 50 осіб.

В осінньо-зимовий період фарбувальні роботи ускладнені низькими температурами, високою вологістю та перепадами температур. Там, де це необхідно, застосовуються осушувачі повітря й апарати по його підігріву.

Згідно з контрактом, на Херсонській верфі СМГ буде виготовлений корпус судна, проведено монтаж загальносуднових систем трубопроводів і палубного насичення, виконана забарвлення корпусу. Довжина танкера – 110м, ширина – 13,5 м, висота борту – 6,59м, Маса корпусу – 1200 тонн, вантажомісткість – 5320 тонн.



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