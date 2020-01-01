З 13 січня протягом трьох днів на причалі перевантажувального термінала в Миколаєві тривало завантаження нового судна проекту В1500 будівельними палями від виробника ТОВ «МЗЗБВ» (м. Миколаїв).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ТОВ СП «Нібулон».

Тільки завдяки одному такому рейсу з автомобільних шляхів Миколаївської та Херсонської областей знято понад 41 вантажівки

У перший свій рейс несамохідне судно взяло 400 забивних паль загальною вагою 1000 тонн, які призначені для зведення першого перевантажувального термінала компанії у Дніпропетровській області – філії «Зеленодольська». Загалом до березня 2020 року водним транспортом для будівництва буде транспортовано ще 1540 комплектів (вага 7546 тонн).

Сьогодні завантажене несамохідне судно з буксиром «NIBULON-4» відправилося до філії «Козацька» в Херсонській області. За інформацією фахівців судноплавної компанії, на перехід барже-буксирному складу треба близько доби.

Надалі несамохідне судно-майданчик відкритого типу буде виконувати комерційні рейси з перевезень генеральних та навалювальних вантажів, а також забезпечувати будівництво та реконструкцію власних об’єктів інфраструктури необхідними матеріалами, що підвищить результативність роботи усього флоту «НІБУЛОНа» та дозволить наростити обсяги річкових перевезень.