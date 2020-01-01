15-16 января 2020 года в Санкт-Петербурге прошло 20-е заседание российско-германской смешанной комиссии по морскому судоходству.

В состав российской делегации вошли представители Минтранса, Росморречфлота и его подведомственных организаций, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, РМРС и других организаций, пишет sudostroenie.info со ссылкой на сообщение Морспасслужбы.

Предметом встречи стали актуальные вопросы морского судоходства, включая сотрудничество в области защиты морской среды. В частности, был отмечен значительный потенциал использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве судового топлива с учётом вступления в силу с 1 января новых требований конвенции МАРПОЛ по содержанию серы в топливе.

Стороны обменялись информацией о реализуемых проектах по внедрению СПГ и развитию необходимой портовой инфраструктуры. При этом германская сторона проявила значительный интерес к вопросам практического использования Северного морского пути.