Крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт
|09:00 17.01.2020
|Россия
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол.
Как рассказали 15 января в пресс-службе Северного флота, это уже второй заход в данный порт за время дальнего похода, который длится уже более полугода. До этого крейсер посещал порт в октябре 2019 года, пишет sudostroenie.info.
По данным военного ведомства, цель захода в Лимасол – демонстрация Андреевского флага и отдых экипажа.
Предполагается, что 18 января крейсер выйдет из Лимасола, чтобы встретиться с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" и судами обеспечения.
9 января на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" размещался штаб совместного учения Черноморского и Северного флотов, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.
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