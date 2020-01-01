Крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт

09:00 17.01.2020   Россия

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол. 

Как рассказали 15 января в пресс-службе Северного флота, это уже второй заход в данный порт за время дальнего похода, который длится уже более полугода. До этого крейсер посещал порт в октябре 2019 года, пишет sudostroenie.info.

По данным военного ведомства, цель захода в Лимасол – демонстрация Андреевского флага и отдых экипажа.

Предполагается, что 18 января крейсер выйдет из Лимасола, чтобы встретиться с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" и судами обеспечения.

9 января на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" размещался штаб совместного учения Черноморского и Северного флотов, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.



Ще на цю тему:

09:15 15.01.2020
СМИ: Новый авианосец не по карману России
19:15 13.01.2020
Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море
09:20 09.01.2020
Гидрографы Каспийской флотилии в 10 раз увеличат площадь освоенных районов Каспийского моря
10:41 08.01.2020
Российские большие десантные корабли – большие проблемы ВМФ РФ
08:01 06.01.2020
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибув до Стамбула
08:41 02.01.2020
Черноморский флот РФ: российская эскадра в Средиземном море насчитывает 10 кораблей
20:30 27.12.2019
В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов
16:15 27.12.2019
Боевые корабли Балтийского флота прибыли в Иран
14:15 25.12.2019
В 2020 году в состав ВМФ России получит 14 боевых кораблей и 3 подводные лодки – Шойгу
19:01 24.12.2019
До Чорного моря увійшов російський крейсер
17:30 19.12.2019
Збитки від пожежі на кораблі «Адмірал Кузнецов» склали півтора мільярда доларів
17:15 19.12.2019
В США заявили, что знают, какие задачи выполняют российские подлодки в Средиземном море
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
Всі новини країни
Россия Россия
13:00 17.01.2020
Приток капитала в российский госдолг упал до минимума за год / Инфографика
09:30 17.01.2020
Российские и германские эксперты обсудили актуальные вопросы морского судоходства
09:00 17.01.2020
Крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт
19:30 16.01.2020
Росія у Раді Європи вимагає "відреагувати на заборону російськомовної реклами" в Україні
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
18:45 16.01.2020
Ердоган відправив війська до Лівії
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
11:44 16.01.2020
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 17.01.2020
В Ялте зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
15:15 17.01.2020
ВМСУ привлекли к разработке концепции развития морской пехоты международных экспертов
15:00 17.01.2020
В Крыму растет число случаев бешенства животных
14:45 17.01.2020
В Ялте обещают снести более 100 самовольно выстроенных капитальных объектов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд