Ракетный крейсер "Маршал Устинов" совершил деловой заход в кипрский порт Лимасол.

Как рассказали 15 января в пресс-службе Северного флота, это уже второй заход в данный порт за время дальнего похода, который длится уже более полугода. До этого крейсер посещал порт в октябре 2019 года, пишет sudostroenie.info.

По данным военного ведомства, цель захода в Лимасол – демонстрация Андреевского флага и отдых экипажа.

Предполагается, что 18 января крейсер выйдет из Лимасола, чтобы встретиться с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" и судами обеспечения.

9 января на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" размещался штаб совместного учения Черноморского и Северного флотов, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.