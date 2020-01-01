Власти Крыма простили частным компаниям миллионные долги за газ
|08:45 17.01.2020
|Крым
Многомиллионные долги частных компаний за газ, полученный от госпредприятия «Крымгазсети», списало оккупационное правительство Крыма.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале исполнительной власти региона, пишут Новости Крыма.
В документе сказано, что правительство Крыма списывает задолженность, «образовавшуюся по объективным причинам и не реальную к возмещению», в сумме 240 миллионов рублей — за газ, который частным, муниципальным и государственным организациям поставило государственное предприятие «Крымгазсети». Задолженность образовалась в 2015-2019 годах.
Так, оккупационное правительство простило 151,4 миллиона рублей компании «Титановые инвестиции», которая имеет химический завод в Армянске и которая в СМИ связана с именем украинского олигарха Дмитрия Фирташа; простило 6,84 миллиона фирме «Объединение Транс-Континенталь+», которую через государственную «Крымскую газету» обвиняли в мошенничестве и незаконной деятельности; списало 2,47 миллиона акционерному обществу «Симферопольский машиностроительный завод «Прогресс».
Также прощен долг общества с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Комфорт», которая принадлежит Марии Большаковой — согласно ЕГРЮЛ РФ и системе Rusprofile, доверенному лицу спикера парламента Крыма Владимира Константинова. «Сервисной компании «Комфорт» списали 5,59 миллиона рублей. Фирме «КРЭЧ-15», совладельцем которой является скандально известный феодосийский застройщик Роман Лукичев, списали задолженность в размере 3,22 миллиона рублей.
В списке должников, которых оккупанты осчастливили прощением долгов, есть также другие частные конторы, муниципальные и государственные предприятия, администрация Феодосии. Сумма их долгов — 70 миллионов рублей.
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