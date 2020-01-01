Ялтинские оккупационные власти пригласят зарубежных участников на первый Международный бал дворников.

Об этом сообщил глава российской администрации города Иван Имгрунт, пишет Крыминформ.

«При подготовке мероприятия мы изучили опыт проведения знаменитых Венских балов, которых ежегодно проводится более 40, в том числе для представителей разных профессий, – рассказал он. – У нас будет организовано традиционное торжество, с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья».

Имгрунт считает, что Крым с помощью «народной дипломатии» обретает все большее признание многих стран, руководители которых в официальных рамках «не хотят или не могут поддерживать с нами контакты», пишет издание.

«И именно в рамках народной дипломатии мы пригласим для участия в нашем балу дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы – Австрии, Германии, Турции, Греции», – заверил глава администрации и уточнил, что приглашения будут направлены и в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности в Баден-Баден и Ниццу.

При этом он добавил, что также в Ялте планируется проведение Бала охотников.

Издание так же сообщает, что оккупационные власти города обеспечат среднюю зарплату дворников в размере 30 тысяч рублей в месяц. Об этом так же заявил Имгрунт.

«Помимо предоставления служебного жилья, выдачи форменной одежды, как повседневной, так и парадной, обеспечения дворников инвентарем, в том числе механизированными средствами уборки, мы намерены увеличить их заработную плату. В среднем она составит 30 тысяч рублей», – заявил он.