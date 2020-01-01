Не оправдал ожиданий: Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург будет ходить через день
|08:00 17.01.2020
|Севастополь
Поезд №7/8 начал курсировать через день с 15 января отправлением из Санкт-Петербурга в Севастополь и с 17 января с отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург.
Об этом «Новому Севастополю» сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
«Изменение расписания связано с плановым сезонным снижением пассажиропотока в южном направлении после январских праздников. Ежедневное сообщение возобновится в преддверии курортного сезона», –пояснили в компании.
Тем временем поезд №27/28 сообщением Москва – Симферополь по-прежнему курсирует ежедневно.
Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь по мосту через Керченский пролив 25 декабря 2019 года. 23 декабря он вышел из северной столицы и пробыл в пути чуть более 42 часов.
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