Поезд №7/8 начал курсировать через день с 15 января отправлением из Санкт-Петербурга в Севастополь и с 17 января с отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург.

Об этом «Новому Севастополю» сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Изменение расписания связано с плановым сезонным снижением пассажиропотока в южном направлении после январских праздников. Ежедневное сообщение возобновится в преддверии курортного сезона», –пояснили в компании.

Тем временем поезд №27/28 сообщением Москва – Симферополь по-прежнему курсирует ежедневно.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь по мосту через Керченский пролив 25 декабря 2019 года. 23 декабря он вышел из северной столицы и пробыл в пути чуть более 42 часов.