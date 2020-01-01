Зеленський: наразі формуються чергові списки для звільнення українських полонених з Росії

19:10 16.01.2020   Крым

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення незаконно утримуваних українців в РФ та на окупованих територіях.

Як передає прес-служба глави держави, про це Зеленський заявив під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє УНІАН.

Зокрема, він відзначив, що завдяки перемовинам у «нормандському форматі» в Парижі вдалося досягнути домовленостей про повернення частини утримуваних українців.

«Нам, на жаль, не вдалося звільнити всіх, але ми повернули 76 людей. І ми дуже вдячні вам за участь у цьому процесі», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі ведеться робота над формуванням чергових списків для звільнення.

 31 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін домовилися про узгодження нових списків утримуваних осіб, зокрема й тих, які утримуються у тимчасово окупованому Криму.

 



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