Завершився ремонт корабля «Юрій Олефіренко»

20:58 16.01.2020   Украина

Сьогодні, 16 січня 2020 року завершився ремонт середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» (L401) ВМС ЗС України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на інформацію оприлюднену Миколаїв – місто корабелів.

Роботи проводив ДП «Миколаївський Суднобудівний Завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Згідно плану ремонту корабля було виконано ремонт системи головного двигуна та дизель-генераторів, носової артилерійської установки АК-230, конструкцій та механізмів десантної апарелі.

У майбутньому корабель має пройти доковий ремонт для відновлення корпусу корабля, а також його донно-заборної апаратури.

Ремонт корабля «Юрій Олефіренко» розпочався у серпні 2019 року та завершився із запізнення через додатковий об’єм робіт, що необхідно було провести після виявлення проблем в одній з систем.

Середній десантний корабель L401 «Юрій Олефіренко» був закладений як “СДК-137” 21 квітня 1970 року на Гданській Північній верфі, Польща (зав.№ 733/2). Спущений на воду 31 грудня 1970 року, приймальний акт підписаний 31 травня 1971 року. “СДК-137” знаходився у складі 39-ої дивізії морських десантних сил (39-я ДІМДС) з базуванням на Кримську ВМБ (Донузлав).

Загальні характеристики:

Довжина: 81.30 метрів
Ширина: 9.30 метрів
Осадка: 1.20 (носом), 2.60 (кормою) метрів
Силова установка: 4400 к.с, 2 х 40ДМ
Швидкість: 18 вузлів
Автономність: 30 діб
Озброєння:
2 х 2 30-мм АК-230
2 х 18 140-мм НУРС
4 x 4 ПУ ПЗРК «Стрела-3»



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