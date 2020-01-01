Молдова обмежила рух через молдовсько-український кордон для автомобілів з номерними знаками та водійськими посвідченнями виданими так званої “ПМР”.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Заборона стосується і номерних знаків “нейтрального” зразка, якщо їх водії мають посвідчення на право керування транспортних засобів виданих “Придністровською-Молдовською Республікою”.

Обмеження такого руху стало можливим завдяки відкриттю спільних прикордонних пунктів пропуску на ділянці кордону між Україною та Молдовою, на територіях, що межують з “ПМР”.

Таким чином Україна допомагає повернути Молдові контроль на всій ділянці її кордону та подальшій реінтеграції окупованих території під юрисдикцію Кишеневу.

Ініціатива про відкриття спільних пунктів пропуску була проявлена зі сторони України.

Кабінет Міністрів України ухвалив Угоду про спільний контроль на українсько-молдовському державному кордоні своїм рішенням, прийнятим 4 жовтня 2017 рок