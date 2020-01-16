За 2019 год украинские морские порты перевалили более 160 миллионов тонн грузов, что стало историческим рекордом. Рекордсменом в перевалке стал порт Южный.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

По сравнению с 2018-м годом количество перевалки увеличилось на 18,4%, что и позволило поставить новый исторический рекорд. При этом отмечается, что рекорд не учитывает те порты, которые находятся в оккупированном РФ Крыму.

Морские порты Украины третий год подряд демонстрируют увеличение перевалки. В этом году наши 13 портов, за исключением тех, которые остались на территории Крыма, достигли рекордной отметки за всю историю их существования – 160 миллионов тонн, - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В ТОП-5 портов Украины по перевалке традиционно вошли 3 порта Одесской области: порт Южный перевалил почти 54 млн тонн, Черноморск – более 26 млн тонн и Одесса – более 25 млн тонн. Также на 2-м месте в Украине Николаевский порт, который перевалил более 33 млн тонн, а на 5м – Мариуполь с 6,5 млн тонн.

Более трети грузов на перевалку поступила с аграрного сектора Украины – это хлебные грузы и масла, которых в 2019 году перевалили более 60 млн тонн. На втором месте по перевалке – руда, а за ней идут черные металлы, уголь и контейнеры.

Помимо этого всего за 2019 год порты Украины обслужили 11 тыс. 850 судов, что на 1,7% более чем в прошлый год и перевезли около 538 тыс. пассажиров, что на 65% больше чем в 2018 году.