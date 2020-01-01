ООО «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» перестает бороться за судно «Норд», задержанное украинскими пограничниками и арестованное весной 2018 года.

Как сообщил директор предприятия Сергей ЛЕСКОВ, сейнер собираются исключить из реестра имущества, сообщают Аргументы Недели - Крым.

«Мы долго держали «Норд» на балансе, надеялись на лучшее, но сейчас, из-за отсутствия помощи предприятие на грани от банкротства, и мы должны сделать этот формальный шаг», – сказал он.

ЛЕСКОВ отметил, что на рыбколхозе считают правильным вернуть «Норд», даже путем прямого выкупа у Украины. Однако этот призыв не был поддержан "властью".

По его словам, "низкое качество исполнения государственной услуги, отсутствие инициативы у назначенных чиновников и нарушение сроков исполнения государственного задания по приобретению судна взамен «Норда» нанесли предприятию ущерб, сопоставимый с разорением и ликвидацией".

«Нас оставили без компенсации потери единственного судна, без помощи и необходимой социальной, правовой и инфраструктурной поддержки», – сказал директор рыбколхоза.

ЛЕСКОВ добавил, что предприятие будет просить Сергея АКСЕНОВА предоставить официальные подтверждения, необходимые для списания судна перед контролирующими органами.

Рыболовецкое судно «Норд» с 10 керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море. Судно арестовали, а моряков задержали.