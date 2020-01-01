Рада поновила участь української делегації в роботі ПАРЄ

20:01 16.01.2020   Украина

Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення участі української делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році.

Відповідну постанову №2718 "Про заяву щодо участі постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році” підтримали 348 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"Метою участі делегації України в роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, яка склалася у результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні. Рішення про участь делегації України в роботі ПАРЄ у 2020 році відповідає національним інтересам та євроатлантичному курсу України", - йдеться у заяві.

Ухваливши відповідну заяву, Верховна Рада доручила постійній делегації у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Також у заяві відзначається важливість роботи делегації України в сесії ПАРЄ задля сприяння виконанню Україною своїх зобов'язань як повноправного члена Ради Європи, а також активної участі у вдосконаленні існуючих та створенні нових правозахисних стандартів Ради Європи,

"Верховна Рада рішуче відкидає можливість підтримки делегацією України будь-яких рішень ПАРЄ, які могли б суперечити статутним цілям чи підривати їх досягнення, підкреслює необхідність напрацювання пропозицій щодо посилення інституційних спроможностей та автономності ПАРЄ у реагуванні на порушення з боку держав-членів своїх статутних та договірних зобов’язань, а також у ширшому сенсі всіх резолюцій та рекомендацій Асамблеї", - акцентують автори документа.

Водночас ВР закликає країни-члени Ради Європи посилити зусилля зі спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов’язань як члена Ради Європи, в тому числі ухвалених Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Російської Федерації до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів в Європі.

Крім того, у заяві міститься заклик вжити заходів для відновлення ефективного і повноцінного моніторингу з боку ПАРЄ виконання Російською Федерацією зобов’язань, які визначені висновком ПАРЄ № 193 (1996), включаючи вирішення міжнародних спорів виключно мирними засобами, врегулювання питання кордонів на основі міжнародного права, відмову від поширення на окремі країни зон свого особливого впливу, виведення військ з території Молдови, дотримання положень міжнародного гуманітарного права.

Окрім того, підкреслюється необхідність ратифікації Російською Федерацією Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин відповідно до зобов’язань РФ взятих при вступі до Ради Європи.

Також Верховна Рада просить делегацію України в ПАРЄ внести на розгляд Верховної Ради України звіт про підсумки участі у роботі ПАРЄ за 2020 рік для подальшого визначення форм і методів досягнення визначених цілей і завдань роботи в Асамблеї на наступний період.

Як повідомлялося, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилась від участі в останній осінній сесії організації на знак протесту проти повернення російської делегації в ПАРЄ.

Росію у квітні 2014 року було позбавлено права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжувалися кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав у ПАРЄ. З'явився варіант, що Росія взагалі покине ПАРЄ. Після цього почали говорити, що неучасть Росії в ПАРЄ обмежує права російських громадян, зокрема неможливість оскарження рішень російського суду в ЄСПЛ.

У підсумку в ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція виключає повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів. У відповідь на це делегації Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, України, Грузії та Польщі залишили залу засідань.



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