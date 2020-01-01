Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку висунули нове обвинувачення в «незаконних придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Про це Укрінформу розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Порушили ще за однією статтею і в одну кримінальну справу з'єднали. По суті, йому додали ще одну статтю», – розповів адвокат.

За його словами, Приходьку додали обвинувачення за ч. 1 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв).

«Кримінальна справа одна, але до тих обвинувачень, які були раніше – незаконне виготовлення вибухових речовин і спроба здійснення терористичного акту – додали ще незаконне придбання або зберігання вибухових речовин», – розповів Шейхмамбетов.

Приходько залишиться під арештом у СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт активіста в Криму.

За інформацією адвоката Шейхмамбетова, Приходько перебуває в спецблоці СІЗО Сімферополя.

До цього Приходько притягувався до відповідальності в анексованому Росією Криму в адміністративній справі. Підконтрольний Кремлю Сакський районний суд Криму 25 червня оштрафував кримчанина на дві тисячі рублів. Суд визнав його винним за частиною першою статті 20.3 Кодексу Росії про адміністративні правопорушення. Згідно з постановою суду, яка є в розпорядженні Крим.Реалії, «дослідження» вилучених у будинку активіста під час обшуку предметів і документів вказує на те, що «Приходько шляхом доступу третіх осіб до цих предметів і документів пропагує і публічно демонструє нацистську атрибутику і символіку».

Сам активіст стверджував, що вся атрибутика в його будинку «антикварна», а футболка зі свастикою, яка також фігурує в матеріалах, «сувенірна» і її немає в нього з 2010 року.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.