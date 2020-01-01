Росія у Раді Європи вимагає "відреагувати на заборону російськомовної реклами" в Україні
|19:30 16.01.2020
|Россия
Заборона на публікацію російськомовної реклами в Україні, який вступив в силу з четверга, нібито “дискримінує мільйони громадян цієї країни” і Рада Європи повинна відреагувати на “систематичне ігнорування” Україною рекомендацій Венеціанської комісії з цього приводу.
Про це заявив у четвер постійний представник Росії при Раді Європи Іван Солтановський, пише УНН.
“З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу тільки українською або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України”, — йдеться в поширеному постпредством заяві.
Солтановський вказав на те, що “уряд України продовжує нехтувати громадською думкою Венеціанської комісії Ради Європи” щодо її закону про державну мову.
“Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі прав людини”, — підкреслив він.
Ще на цю тему:
Рада поновила участь української делегації в роботі ПАРЄ
Україна відновить участь у роботі ПАРЄ цього тижня
Венеціанська комісія: Росія може бути в ПАРЄ попри анексію, але санкції мають ґрунт
Ясько поки залишатиметься головою делегації у ПАРЄ - Арахамія
У Кабміні спрогнозували терміни повернення України до ПАРЄ
Неприїзд на сесію ПАРЕ у січні може викликати проблеми - віцепрем'єр
Країни Скандинавії можуть приєднатись до групи "Балтік+" у ПАРЄ
У ПАРЄ створили коаліцію на підтримку України