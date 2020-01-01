Заборона на публікацію російськомовної реклами в Україні, який вступив в силу з четверга, нібито “дискримінує мільйони громадян цієї країни” і Рада Європи повинна відреагувати на “систематичне ігнорування” Україною рекомендацій Венеціанської комісії з цього приводу.

Про це заявив у четвер постійний представник Росії при Раді Європи Іван Солтановський, пише УНН.

“З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу тільки українською або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України”, — йдеться в поширеному постпредством заяві.

Солтановський вказав на те, що “уряд України продовжує нехтувати громадською думкою Венеціанської комісії Ради Європи” щодо її закону про державну мову.

“Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі прав людини”, — підкреслив він.