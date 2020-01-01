У НАТО очікують побачити проєкт реформи СБУ наприкінці січня

19:20 16.01.2020   Украина

У НАТО очікують, що в рамках запланованого на кінець січня засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано головні напрями реформування Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр СБУ.

"Міжнародні партнери з НАТО очікують, що найближчим часом, зокрема в рамках запланованого на кінець поточного місяця засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна-НАТО з питань воєнної реформи, буде презентовано головні напрями реформування Служби безпеки України.

Партнерська сторона запевнила українську делегацію у незмінній підтримці Альянсом нашої держави на шляху реформування", - сказано у повідомленні.

14 січня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулася зустріч віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби із заступником генсека НАТО з питань операцій Джоном Манзою.

Кулеба поінформував колегу про роботу з метою ухвалення парламентом необхідних законів у сфері безпеки та оборони, зокрема про закон щодо реформи СБУ.

26 грудня колишній тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Офіс президента України повернув на доопрацювання проєкт закону щодо реформування Служби безпеки.

Перед цим у Єврокомісії заявили, що підготовлений українською владою проєкт реформи Служби безпеки України суперечить рекомендаціям західних партнерів.

Раніше у представництві Євросоюзу в Україні заявляли, що функції Служби безпеки України повинні бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці.



Ще на цю тему:

17:45 16.01.2020
Кулеба сподівається, що закон про середню освіту покращить відносини з Угорщиною
13:15 16.01.2020
Кулеба: Угорщина зараз – не проблема у наших відносинах з НАТО
09:15 16.01.2020
Новий формат взаємин НАТО з партнерами не знизить рівень співробітництва з Україною – Кулеба
09:01 16.01.2020
Україна обговорює з НАТО доступ до системи оборонних закупівель – Кулеба
08:31 16.01.2020
Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО
08:01 16.01.2020
Спільні навчання України і НАТО в Одесі: Кулеба і Каденбах підписали документ
20:59 14.01.2020
Україна готова відправити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку - Кулеба
19:15 14.01.2020
Хомчак у Брюсселі обговорив поглиблення діалогу з арміями країн НАТО
15:21 14.01.2020
Завтра в Брюсселі відбудеться засідання комісії "Україна-НАТО"
09:50 11.01.2020
Військові України та Канади провели спільні навчання за стандартами НАТО
12:21 10.01.2020
26 років тому в НАТО започаткували програму «Партнерство заради миру»
19:01 02.01.2020
НАТО та Україна у 2020 році проведуть масштабні навчання у відповідь на дії РФ у Чорному морі
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
19:30 15.01.2020
Греція перехопила чотири турецькі винищувачі над своїми островами
12:45 14.01.2020
Період 2010-2019 рр. був періодом "бурхливих турецьких провокацій в Егейському морі"
20:15 13.01.2020
Греция выставит на продажу свои порты
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
09:45 14.01.2020
Саакашвілі в Грузії запідозрили у спробі повалення влади: МВС зробило заяву
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
08:45 14.01.2020
Держдеп США ввів санкції проти олігарха та екслідера Демпартії Молдови
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
Всі новини країни
Россия Россия
19:30 16.01.2020
Росія у Раді Європи вимагає "відреагувати на заборону російськомовної реклами" в Україні
16:21 16.01.2020
Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до "Північного потоку-2"
15:21 16.01.2020
Лавров про своє майбутнє після відставки уряду РФ: я виконував обов'язки чесно і продовжую зараз
10:45 16.01.2020
Американський експерт пояснив, навіщо Путін змінює Конституцію РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 16.01.2020
Ердоган відправив війська до Лівії
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
11:44 16.01.2020
У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia
18:20 15.01.2020
Минобороны Турции назвало сроки полного введения С-400 в строй
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 16.01.2020
Морские порты Украины перевалили рекордное количество грузов за всю историю своего существования / Инфографика
20:15 16.01.2020
Оккупанты решили списать «Норд» с баланса
20:01 16.01.2020
Рада поновила участь української делегації в роботі ПАРЄ
19:45 16.01.2020
У Криму висунули нове обвинувачення активісту Приходьку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд