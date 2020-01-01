Рішення щодо "об'єднання" Чорного моря з Балтійським потрібне зараз, потім буде пізно - Ціхоцький

19:01 16.01.2020   Украина

Рішення про розвиток інфраструктури між Україною та Польщею треба приймати зараз, бо потім буде пізно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв'ю "Українському радіо".

Дипломат розповів, що з боку Польщі прикордонна інфраструктура розвивається вже зараз. Було побудовано сучасні дороги до кордонів з Україною, модернізовано прикордонні переходи. Зараз польська сторона чекає на аналогічні дії з боку України.

"Була дуже цікава зустріч міністрів інфраструктури минулого року. Ми були зацікавлені, як новий уряд ставиться до ідей попереднього уряду. Там була ідея "go highway", побудувати сучасний хайвей з Одеси до Катовіце і до Гданська. "Об’єднати" Чорне море з Балтійським. Ми зрозуміли, що в міністра Криклія - свої ідеї, тож чекаємо. Це мільярди грошей, які ми вже витратили на колишню ідею, і це потенційно мільярди грошей, які можуть піти шляхом Китай-Росія-Білорусь-Польща, чи Туреччина-Румунія-Захід, чи Китай-Азія-Україна-Польща. Вирішувати треба зараз, бо потім буде пізно", - сказав посол.

Як відомо, Україна також працює над реалізацією проєкту E40 - поєднання Чорного й Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять та Віслу.



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