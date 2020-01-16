Самолет ВВС США провел разведку над черноморским побережьем
|18:01 16.01.2020
|Крым
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent произвел многочасовую воздушную разведку в акватории Черного моря, сканируя побережье Краснодарского края на предмет определения местоположения систем ПВО.
О этом сообщает PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.
Американский аэроразведчик с бортовым номером 64-14847 позывным PASSO31 взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит) и выполнил разведывательный полёт вдоль черноморского побережья РФ.
Справка:
Самолет RC-135 — самолёт радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств, применяется при разработке новых систем радиоэлектронных помех.
Самолёт RC-135 оборудован комплексной аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО.
Группа операторов RC-135 имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО. Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Тактико-технические характеристики Боинг RC-135
Экипаж, чел.: 3-4+12-16 операторов
Двигатели: 4 х ТРДД «Пратт энд Уитни»ТРЗЗ-Р-9 (мощность 80 кН), позднее — 4 х CFM «Интернешнл» F-108-CF-201 мощностью 4 х 96 кН
Размеры, м:
длина: 39,2
размах крыла: 39,88
высота: 12,7
площадь крыла, м²:226
Вес, кг:
пустого самолета: 46 403
максимальный взлетный: 86 047
Технические характеристики:
максимальная скорость, км/ч: 991
практический потолок, м: 12 000
дальность, км: 9100
Ще на цю тему:
Американский беспилотник подлетал к зенитно-ракетным комплексам в оккупированном Крыму
Разведчик ВМС США провел патрулирование западного побережья оккупированного Крымского полуострова
Разведчик ВВС США патрулирует побережье оккупированного Крыма
Самолет ВВС США проводит воздушную разведку Черноморского побережья оккупированного Крыма
Самолет ВВС США провел многочасовую разведку на Черном море