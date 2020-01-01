Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що відправляє війська до Лівії.

Про це повідомляє Reuters, передає Главком.



Відомо, що турецькі війська будуть допомагати главі уряду національної згоди (УНЗ) Фаїзу Сараджу.



«Туреччина направляє до Лівії військових, щоб підтримати стабільність легітимного лівійського уряду», - сказав Ердоган.



Перед цим турецький лідер пообіцяв дати урок лівійському фельдмаршалу Халіфу Хафтару після відмови останнього припинити вогонь. Він сказав, що «бунтівник Хафтар» втік з Москви після непідписання мирного договору з главою УНЗ Фаїзом Сараджем.



14 січня стало відоме, що Хафтар покинув Москву, не підписавши угоду з Сараджею про перемир'я в Лівії. Зазначалося, що на тлі від'їзду фельдмаршала в столиці Лівії Тріполі поновилися збройні сутички.



11 січня російські найманці ПВК Вагнера покинули фронт після угоди президента Росії Володимира Путіна і лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У грудні глава Туреччини повідомив про присутність найманців ПВК Вагнера в Лівії, яких пов'язують з петербурзьким підприємцем Євгеном Пригожиним. Путін заявив, що якщо там і присутні громадяни Росії, то вони не представляють інтереси Москви і не отримують фінансування від держави.



На стороні очолюваного Сараджем уряду національної згоди виступають Туреччина, Італія і більшість західних країн, підконтрольні Хафтару сили підтримують Єгипет і Саудівська Аравія, також її неофіційними союзниками є Франція та ОАЕ. Росії регулярно приписують підтримку фельдмаршала, проте Кремль заявляв, що контактує як з Хафтаром, так і із УНЗ.