Українська сторона готова надати допомогу у репатріації тіл загиблих 8 січня в катастрофі літака МАУ в Тегерані громадян Великої Британії.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив британському колезі Домініку Раабу на зустрічі в Лондоні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

"Співрозмовники відзначили важливість спільних дій для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи українського літака. Було домовлено, що Україна та Велика Британія докладуть всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності та забезпечення виплати Іраном належної компенсації родинам загиблих. Вадим Пристайко повідомив про готовність української сторони надати допомогу у репатріації тіл загиблих громадян Великої Британії", - зазначили в МЗС.

Повідомляється, що, обговорюючи двосторонні відносини, міністри домовилися продовжити роботу над організацією офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та прискорити переговори щодо укладання двосторонньої Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство.

Рааб наголосив, що незважаючи на вихід з ЄС, Велика Британія і надалі залишатиметься відданим другом України та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Вадим Пристайко запросив Домініка Рааба відвідати Україну найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Великобританії Домінік Рааб під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком повторив запрошення Президенту Володимиру Зеленському відвідати Велику Британію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.