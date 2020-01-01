Справа ексдепутата парламенту АРК: суд переніс розгляд апеляції

18:15 16.01.2020   Крым

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша на вирок суду першої інстанції.

Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Київський апеляційний суд переніс судове засідання з розгляду апеляційної скарги", - написала Діденко.

Також Діденко уточнила, що розгляд апеляційної скарги перенесли на 30 січня.

Окрім того, вона зазначила, що незважаючи на те, що адвокати були належно чином повідомлені про судове засідання, причини неявки вони не повідомили.

"Даний факт може свідчити про умисне затягування розгляду апеляційної скарги з метою ухилення обвинуваченого від відповідальності", - додала вона.

Як повідомлялося, Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. 



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