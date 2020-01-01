Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сподівається, що ухвалення Верховною Радою України закону про середню освіту допоможе Україні та Угорщини подолати проблеми у взаєминах.

Про це Кулеба написав у Twitter за підсумками зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто, повідомляє Укрінформ.

"За не дивним збігом обставин, поки ми з послом говорили про майбутнє, Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який має допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни мають робити кроки вперед", - зазначив урядовець.

Кулеба додав, що Україна запросила очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто, з яким він співголовує у міжурядовій комісії, відвідати Україну в лютому.

"Комісія не засідала вже 7 років. Це неприпустимо. Прагну виправити: рухати торгівлю, регіональні проєкти, інвестиції", - повідомив віцепрем'єр.

Як повідомлялося раніше, 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту", яким серед інших питань, врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.