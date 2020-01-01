Суд заарештував колишню керівницю ДПС Одеської області

17:30 16.01.2020   Украина

Вищий антикорупційний суд обрав викритій на хабарі колишній виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 904 тис. грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає  Укрінформ.

"Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконувачці обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби, викритій спільно з виконувачем обов’язків першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави. Крім того, на підозрювану покладено низку процесуальних обов'язків.

Слідство у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, додали в САП.

Як повідомлялося, 13 січня детективи НАБУ оголосили підозру в хабарництві в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області. За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Згодом очільник ДПС Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.



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