Мы настаиваем, чтобы следующий обмен прошел по формуле «всех на всех» — Чубаров

17:15 16.01.2020   Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Украина занимается подготовкой к следующему этапу взаимного освобождения пленных.

Об этом он заявил в эфире программы «PRIME:Муждабаєв» на телеканале ATR.

«Для нас очень важно, чтобы украинское государство демонстрировало, что это наши граждане, [Крым] это наша территория. Исключение из переговоров Крыма, наоборот, усиливало позиции Российской Федерации и давало им моральное право в других странах говорить: «Видите, украинцы по умолчанию признают [аннексию Крыма]», — сообщил Чубаров.

Он подчеркнул, что сейчас происходит тесное взаимодействие с людьми, которые занимаются подготовкой следующего этапа взаимного освобождения лиц.

«Сейчас у нас полное взаимодействие с теми людьми, которые занимаются подготовкой, по крайней мере ведут переговоры по следующему этапу, и уже несколько дней мы рассматриваем всех политзаключенных — и тех, кто на территории РФ был арестован по разным поводам, пытаемся давать разные анализы. Я не знаю, когда состоится этот обмен, мы настаиваем, чтобы это был обмен «всех на всех». Как в конечном результате будет — это покажет наша работа», — отметил Рефат Чубаров.

Накануне президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель договоренности, достигнутые во время «нормандской встречи» в Париже 9 декабря. Президент отметил, что сейчас согласовываются новые списки для взаимного освобождения граждан между Украиной и РФ.



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