В окупованому Криму захист Расима Дервішева, підозрюваного в нібито незаконній місіонерській діяльності, заявив клопотання про проведення психолого-релігієзнавчої експертизи щодо висунутих йому обвинувачень.

Про це у Facebook з посиланням на адвоката Айдера Азаматова повідомляє Кримська солідарність.

"Ми заявили своє клопотання щодо призначення судової психолого-релігієзнавчої експертизи тих дій, які інкримінують Дервішеву. Тобто, ми хочемо з'ясувати, чи були ознаки місіонерської діяльності в діях мого довірителя під час проведення релігійного обряду, оскільки ні прокуратура, ні суд, ні захист не є фахівцями у цій галузі ", - повідомив Азаматов.

За його словами, захист також збирається з'ясувати, чи дійсно на наявних в матеріалах справи DVD-дисках є зображеним Расим Дервішев, який проводив релігійний обряд з прихожанами мечеті.

Як вважає адвокат, порушення адміністративної справи проти Дервішева пов'язано зі спробою тиску на нього, а обвинувачення, що пред'являються йому - нічим не підтверджуються.

"Моя особиста думка щодо цього процесу, я думаю, це пов'язано зі спробою тиску на мого довірителя, оскільки ніякої місіонерської діяльності в його діях немає. Він виконував певні релігійні обряди, які приписані релігією іслам - не більше того. Вважаю, що дії прокуратури незаконні, необґрунтовані і обвинувачення нічим не підтверджуються ", - заявив Азаматов.

Під час засідання "суд" задовольнив клопотання прокуратури про витребування з "госкомрегістру" відомості щодо будівлі, в якій Расим Дервішев проводив релігійний обряд. У зв'язку з цим розгляд клопотань захисту було перенесено на 22 січня.

15 січня у Криму порушили адміністративну справу проти імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева "за незаконну місіонерську діяльність".